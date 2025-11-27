Upravni odbor Partizana odbio Obradovićevu ostavku!

Izvršni odbor Košarkaškog kluba Partizan na današnjoj sednici je odbio ostavku trenera Željka Obradovića, preneo je klub.

"Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku da se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih", navodi se u saopštenju crno-belih. Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica. Obradović je podneo ostavku juče, dan