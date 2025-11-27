Odbor za finansije usvojio amandman za NIS

Članovi Odbora Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojili su danas amandmane predsednika tog tela Veroljuba Arsića na predlog budžeta za 2026.

Među njima je i onaj kojim se predviđa nabavka finansijske imovine do iznosa do 164 milijarde dinara u cilju obezbeđenja energetske sigurnosti. U obrazloženju za usvajanje amandamana navedeno je da je u cilju obezbeđenja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje potrebno predvideti nabavku finansijske imovine do iznosa 164.000.000.000 dinara. Usvojen je i amandman kojim se navodi da je neophodno obezbediti finansijska sredstva u iznosu do 19,9 milijardi dinara, u