Obradović podneo ostavku, a onda se desio preokret! Odluka za anale: "Rekao sam saradnicima da nemam uticaj na igrače! Zahvalio sam se momcima, otišao kući..."

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana i ova vest šokirala je čitavu Evropu.

Čelnici crno-belih pokušaće da ubede Žoca da ostane na klupi Partizana, te je, navodno, za danas u 14 časova zakazana hitna sednica Izvršnog odbora na kojoj će tema biti samo jedna - kako ubediti legendarnog stručnjaka da promeni odluku. Tokom karijere, Obradović je podneo ostavku u Fenerbahčeu, a onda je ipak odlučio da ostane na klupi turskog kluba. Preokret je doneo Feneru i titulu šampiona Evrope, a Željko Obradović je svojovremeno govorio o ovim dešavanjima i