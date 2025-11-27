Aerodrom kao arena! Grmi pesma Grobara: Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga ovde čeka

Kurir pre 8 minuta
Aerodrom kao arena! Grmi pesma Grobara: Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga ovde čeka

Od najnovijeg Hronološki Željko Obradović samo što nije sleteo na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a njegov let je najpraćeniji na celom svetu! Preko 13.000 ljudi prati dešvanja na nebu! Avion u kojem se nalazi trener Partizana napustio je teritoriju Bugarske i sada se nalazi u Srbiji.

Do sletanja je ostalo oko 25 minuta. Avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović napustio je teritoriju Grčke i sada leti iznad Bugarske. Do sletanja aviona ostalo je malo više od pola sata! Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga čeka po dolasku u Beograd. Pogledajte šta rade Grobari: Grobari skandiraju svom treneru. Pogledajte: Navijači su odlučili da ga sačekaju na aerodromu "Nikola Tesla", a oni koji to ne mogu da dočekaju preko
