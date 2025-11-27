„Grobari“ dočekali Željka, poručili mu da ostane: Pogledajte ludnicu na aerodromu i kako je Obradović prošao pored navijača VIDEO

Nova pre 3 sata  |  Autor: Oliver Mijušković
„Grobari“ dočekali Željka, poručili mu da ostane: Pogledajte ludnicu na aerodromu i kako je Obradović prošao pored navijača…

Veliki broj navijača Partizana na aerodromu u Beogradu dočekao je Željka Obradovića u pokušaju da promene njegovu odluku i da on ostane trener crno-belih.

Najtrofejniji trener Evrope je u sredu podneo neopozivu ostavku, ali navijači ne žele da on ode iz Partizana uprkos lošim rezultatima. Željko je u četvrtak stigao iz Atine u Beograd, njegov let pratilo je više od 10.000 ljudi putem interneta, a na aerodromu „Nikola Tesla“ nastala je prava ludnica. Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je Obradovića uz jasnu poruku „Željko ostani“, a čule su se i uvrede za Aleksandra Vučića i Ostoju Mijailovića. Nakon što je sleteo i
