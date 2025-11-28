(TABELA) Skok Zvezde u plej-of zonu Lige Evrope

Danas pre 55 minuta  |  N. R.
(TABELA) Skok Zvezde u plej-of zonu Lige Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali FCSB rezultatom 1:0 (1:0) u petom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli su zabeležili drugu pobedu u evropskom takmičenju i stigli do sedmog boda. Tim Vladana Milojevića u ovom trenutku se nalazi na 22. mestu na tabeli, a to je pozicija koja na kraju takmičenja donosi plasman u nokaut fazu Lige Evrope. Naredni meč prvak Srbije igra protiv Šturma u Gracu 11. decembra. Bonus video: Gol Duartea za pobedu Crvene zvezde
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Sportske.net pre 4 minuta
Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB…

Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB dok je živ

Kurir pre 5 minuta
Milojević pobesneo posle Rumuna: "Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, ja stvarno ne znam..."

Milojević pobesneo posle Rumuna: "Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, ja stvarno ne znam..."

Telegraf pre 9 minuta
Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Danas pre 1 sat
Kada i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – FCSB u Ligi Evrope?

Kada i gde možete da gledate meč Crvena zvezda – FCSB u Ligi Evrope?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Sportske.net pre 4 minuta
''Devetka'' FCSB-a: ''Ja sam sramotan napadač, nisam pipnuo loptu! Nemam reči, katastrofa!''

''Devetka'' FCSB-a: ''Ja sam sramotan napadač, nisam pipnuo loptu! Nemam reči, katastrofa!''

Sportske.net pre 4 minuta
„U velikom klubu vas čeka pakao kad ne ide“: Milojević otkrio koliki je pritisak u Zvezdi!

„U velikom klubu vas čeka pakao kad ne ide“: Milojević otkrio koliki je pritisak u Zvezdi!

Hot sport pre 9 minuta
Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB…

Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB dok je živ

Kurir pre 5 minuta
Gut-Behrami završila sezonu zbog povrede

Gut-Behrami završila sezonu zbog povrede

Sportske.net pre 9 minuta