(TABELA) Skok Zvezde u plej-of zonu Lige Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali FCSB rezultatom 1:0 (1:0) u petom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli su zabeležili drugu pobedu u evropskom takmičenju i stigli do sedmog boda. Tim Vladana Milojevića u ovom trenutku se nalazi na 22. mestu na tabeli, a to je pozicija koja na kraju takmičenja donosi plasman u nokaut fazu Lige Evrope. Naredni meč prvak Srbije igra protiv Šturma u Gracu 11. decembra. Bonus video: Gol Duartea za pobedu Crvene zvezde