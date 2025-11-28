Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB dok je živ

Kurir pre 1 sat
Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB…

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira. Mateus 7,5 Mačka! S pravom nosi taj epitet omiljen među golmanima. Ponovo je tokom cele utakmice bio na visini zadatka. Odbranio je ozbiljan šut iz kontre Mikulesku u prvom poluvremenu koji je bio za korak ispred Tiknizjana. I drugih 45 minuta imao je nekoliko zapaženih intervencija. Sigurnim odbranama dizao je moral ekipi koja je od 26. minuta igrala sa igračem manje. Seol 8 Još jedna vrhunska partija
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Opet je bilo zanimljivo sa Milojem: "Ja više ne znam šta je crveni, a šta penal, priznajem"

Sportske.net pre 1 sat
Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Danas pre 1 sat
UŽIVO: Crvena zvezda – FCSB 1:0 (VIDEO)

UŽIVO: Crvena zvezda – FCSB 1:0 (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Milojević pobesneo posle Rumuna: "Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, ja stvarno ne znam..."

Milojević pobesneo posle Rumuna: "Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, ja stvarno ne znam..."

Telegraf pre 1 sat
(TABELA) Skok Zvezde u plej-of zonu Lige Evrope

(TABELA) Skok Zvezde u plej-of zonu Lige Evrope

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Danas pre 47 minuta
Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

B92 pre 47 minuta
Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Politika pre 27 minuta
(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Danas pre 1 sat
(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

Danas pre 1 sat