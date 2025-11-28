Zvezda na skeneru Kurira: Jedan igrač je bio tempirana bomba, a drugi mačka! Duarteu se sve vratilo, a Ivanić će pamtiti FCSB dok je živ

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira. Mateus 7,5 Mačka! S pravom nosi taj epitet omiljen među golmanima. Ponovo je tokom cele utakmice bio na visini zadatka. Odbranio je ozbiljan šut iz kontre Mikulesku u prvom poluvremenu koji je bio za korak ispred Tiknizjana. I drugih 45 minuta imao je nekoliko zapaženih intervencija. Sigurnim odbranama dizao je moral ekipi koja je od 26. minuta igrala sa igračem manje. Seol 8 Još jedna vrhunska partija