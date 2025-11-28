Milojević pobesneo posle Rumuna: "Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, ja stvarno ne znam..."

Trijumf Crvene zvezde protiv FCSB-a doneo je šampionu Srbije skok na tabeli na poziciju 22, koja vodi u plej-of Lige Evrope.

Tri kola do kraja su ostala za crveno-bele i vrlo dobra pozicija pred nastavak. Trener crveno-belih Vladan Milojević je pričao o brojnim stvarima na konferenciji za medije posle meča, a dotakao se i crvenog kartona koji je dobio Tebo Učena u 27. minutu. - Ne mogu da komentarišem više, iskreno. Nismo o tome pričali, da ne bude kukanje. Imali smo penal u Ivanjici koji se ne sudi, imali smo penal u Novom Sadu koji se ne sudi, imali smo crveni karton koji se sudi. Ne
