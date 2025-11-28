Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Danas pre 4 sati  |  A. Pavlović
Važna pobeda Crvene zvezde u Ligi Evrope sa igračem manje

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu FCSB-a rezultatom 1:0 (0:0) u petom kolu Lige Evrope.

Zvezda je bolje započela utakmicu i već u osmom minutu imala sjajnu priliku preko Mirka Ivanića. Ipak polovinom poluvremena Zvezda se našla u problemu budući da je Tebu Učeni pokazan crveni karton. Učena je srušio Olarua na centru igrališta, ali kako je bio poslednji igrač u odbrani beogradskog kluba zaradio je najstrožu kaznu. U smiraj prvog poluvremena Zvezda je imala veliku priliku za vođstvo, ali je Duarte iskosa šutirao pored gola Zime. Drugo poluvreme je
