Rusija nikome nije pretnja! Putin: Moskva spremna da u pisanoj formi pruži bezbednosne garancije da neće napasti Evropu!
Kurir pre 1 sat | RIA Novosti
Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je tvrdnje Zapada da Rusija planira da napadne evropske zemlje, rekavši da je Moskva spremna da to formalizuje pisanom bezbednosnom garancijom.
Lideri EU toliko govore o "ruskoj pretnji" zbog sopstvene političke koristi i u interesu svojih odbrambenih industrija, rekao je Vladimir Putin na konferenciji za novinare u četvrtak, nakon posete Kirgistanu. "Moramo sve da kažemo diplomatskim jezikom, jer je jedna stvar reći uopšteno da Rusija ne planira da napadne Evropu – to za nas zaista zvuči smešno. Nikada nismo ni nameravali. Ali ako žele da to čuju od nas, pa, samo napred, mi ćemo to zapisati, nema