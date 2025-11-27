Kad su čuli da je Željko sleteo, Grobari zagrmeli: Zapevali su mu čim je kročio u Beograd

Mondo pre 11 minuta  |  Nikola Lalović
Željko Obradović je stigao u Beograd, a kada su to čuli navijači Partizana, odmah su zapevali.

Bio je na letu iz Atine u Beograd koji je bio najpraćeniji na svetu, a kako je let kasnio to je omogućilo da se veliki broj navijača okupi u Surčinu. Na aerodromu "Nikola Tesla" su Grobari bili spremni, već dugo su mahali šalovima, nosili transparente i pevali pesme, a kada su čuli da je Željko sleteo, krenula je ova pesma: Nakon skandiranja njegovovg imena nastavili su da čekaju najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrope, za koga se ne zna tačno u kom je sada
