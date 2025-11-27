Let Željka Obradovića za Beograd najpraćeniji na svetu: Hiljade čekaju da se vrati, spreman je i doček

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Let Željka Obradovića za Beograd najpraćeniji na svetu: Hiljade čekaju da se vrati, spreman je i doček

Željko Obradović je trenutno u najpraćenijem avionu na svetu! Prema informacijama koje su došle do srpskih medija najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke poleteo je u 16:35 iz Atine i trebalo bi da stigne oko 17:15 u Beograd, a njegov let je najpraćeniji na svetu.

Pouzdani sajt "Flight Radar" je pred poletanje navodio da je ovaj let online pratilo 8.000 zainteresoanih, a po poletanju je ta brojka išla i preko 10.000 zainteresovanih koji su pratili šta je sa avionom u kome se u Beograd vraća Željko Obradović. Kolika je zainteresovanost za povratak Željka Obradića govori i to da je na drugom mestu let koji prati 1.150 ljudi i koji leti u Soči, a zatim je na trećem emstu let koji prati 1.100 ljudi. On je nakon poraza Partizana
