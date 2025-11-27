"Nije ovo rađanje mečke, ovo je tim sa karakterom": Selektor Alimpijević digao glas, ne da na svoje igrače

Mondo pre 43 minuta  |  Nikola Lalović
"Nije ovo rađanje mečke, ovo je tim sa karakterom": Selektor Alimpijević digao glas, ne da na svoje igrače

Reprezentacija Srbije je savladala Švajcarsku na svom terenu 90:88 u neverovatnom meču na kome je naša selekcija gubila 23 poena razlike na poluvremenu.

Selektor Dušan Alimpijević je odmah istakao da je zadovoljan karakterom svog tima. "Dobar dan svima, srećan sam što vas vidim u ovolikom broju. Moram da kažem da sam vrlo srećan zbog ove pobede i načina na koji smo pokazali karakter kao grupa i tim na kraju uspeli da pobedimo meč. Sigurno da nije najbolja i najlepša utakmica, ali samo je rezultat bitan. Sutra se niko neče sećati kako smo došli do nje. Takođe za mene lično način na koji smo pobedili posle "minus 23"
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Alimpijević: "Razgovor na poluvremenu promenio sve, biće promena u Sarajevu"

Alimpijević: "Razgovor na poluvremenu promenio sve, biće promena u Sarajevu"

Sportske.net pre 8 minuta
Bolji debi nije mogao da zamisli! Pogledajte fotografije Dušana Alimpijevića sa prve utakmice na klupi Srbije!

Bolji debi nije mogao da zamisli! Pogledajte fotografije Dušana Alimpijevića sa prve utakmice na klupi Srbije!

Kurir pre 38 minuta
Umalo tripl-dabl, a sada ima glavnu reč: Pobedili smo zbog lude energije, morao sam da preuzmem odgovornost!

Umalo tripl-dabl, a sada ima glavnu reč: Pobedili smo zbog lude energije, morao sam da preuzmem odgovornost!

Hot sport pre 43 minuta
Alimpijević posle debija: FIBA prozori su toliko nepredvidivi…

Alimpijević posle debija: FIBA prozori su toliko nepredvidivi…

Sport klub pre 7 minuta
Ristić na najbolji mogući način proslavio rođendan! Kapiten Orlova postao apsolutni heroj, pa poručio: "Umor nije nikad bitan…

Ristić na najbolji mogući način proslavio rođendan! Kapiten Orlova postao apsolutni heroj, pa poručio: "Umor nije nikad bitan faktor kad igrač reprezentaciju!"

Kurir pre 3 minuta
Alimpijević: Pevati ovu himnu i nositi grb je izvan svega, srećan sam što smo pokazali karakter

Alimpijević: Pevati ovu himnu i nositi grb je izvan svega, srećan sam što smo pokazali karakter

RTS pre 3 minuta
Ristić, heroj sa Dalekog istoka poručuje: Tu sam da pomognem da odemo na Mundobasket

Ristić, heroj sa Dalekog istoka poručuje: Tu sam da pomognem da odemo na Mundobasket

Euronews pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dušan Alimpijević

Sport, najnovije vesti »

Veliki preokret košarkaša Srbije i pobeda na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Veliki preokret košarkaša Srbije i pobeda na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
Bosna i Hercegovina “pokazala zube” protiv favorita uoči meča sa Srbijom

Bosna i Hercegovina “pokazala zube” protiv favorita uoči meča sa Srbijom

Danas pre 58 minuta
Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Željko Obradović sleteo u Beograd, dočekali ga brojni navijači Partizana

Danas pre 3 sata
Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Moskva sprečava prijem Crne Gore: Šta je Vasenarski aranžman?

Danas pre 3 sata
Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Danas pre 3 sata