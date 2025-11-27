"Nije ovo rađanje mečke, ovo je tim sa karakterom": Selektor Alimpijević digao glas, ne da na svoje igrače

Reprezentacija Srbije je savladala Švajcarsku na svom terenu 90:88 u neverovatnom meču na kome je naša selekcija gubila 23 poena razlike na poluvremenu.

Selektor Dušan Alimpijević je odmah istakao da je zadovoljan karakterom svog tima. "Dobar dan svima, srećan sam što vas vidim u ovolikom broju. Moram da kažem da sam vrlo srećan zbog ove pobede i načina na koji smo pokazali karakter kao grupa i tim na kraju uspeli da pobedimo meč. Sigurno da nije najbolja i najlepša utakmica, ali samo je rezultat bitan. Sutra se niko neče sećati kako smo došli do nje. Takođe za mene lično način na koji smo pobedili posle "minus 23"