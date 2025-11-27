"Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću

Mondo pre 7 minuta  |  Nemanja Stanojčić
"Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću

Vanja Marinković želi da Željko Obradović promeni odluku i da ostane u Partizanu.

Kapiten Partizana oglasio se i tom prilikom je spomenuo i igrače i odgovornost koji imaju svi koji su u klubu. Pozvao ga je da vodi trening u subotu. "Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening. Nadam se... zajedno", napisao je Vanja Marinković na platformi "WhatsApp", a prenosi " Sport klub" Željko je objavio
