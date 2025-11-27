Na današnji dan, 27. novembar

Na današnji dan dogodilo se: 1. p.n.e. Umro je Flak Kvint Horacije, jedan od najvećih pesnika antičkog Rima. Njegova poezija je uticala na evropsko pesništvo, a delo "De arte poetika" bilo je uzor Boalovovoj poetici koja se smatra estetskim kanonom klasicizma. 1570. Umro je italijanski arhitekta i vajar Jakopo Sansovino, graditelj Biblioteke Svetog Marka i Lođete u Veneciji, statua Neptun i Mars na stepeništu Duždeve palate i reljefa u mermeru u lođi Crkve Svetog