Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Nova pre 13 minuta  |  Autor: RTS
Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe su poginule, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma- Irig.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, četiri osobe su poginule, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma- Irig, prenosi RTS. A post shared by 192.RS (@192_rs) Nesreća se dogodila oko 6.20, kada je putnički kombi udario u parkirani valjak pored puta. Uviđaj je u toku.
