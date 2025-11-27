Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe su poginule, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma- Irig.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, četiri osobe su poginule, a tri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma- Irig, prenosi RTS. Nesreća se dogodila oko 6.20, kada je putnički kombi udario u parkirani valjak pored puta. Uviđaj je u toku.