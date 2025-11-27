Alimpijevićevi "orlovi" protiv Švajcarske započinju put ka Mundobasketu (19.00, RTS1)

Košarkaši Srbije predvođeni novim selektorom Dušanom Alimpijevićem kreću sa kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Prvi rival u grupi C biće Švajcarska u hali "Aleksandar Nikolić". Meč počinje od 19.00 i možete ga pratiti iz časa u čas na našem portalu, kao i putem direktnog prenosa na RTS1.

Dolazak još mladog i istovremeno vrlo cenjenog i iskusnog Dušana Alimpijevića na mesto selektora košarkaške reprezentacije Srbije označio je novi početak za našu selekciju. Bezbroj je nepoznanica i znakova pitanja oko nacionalnog tima, pritisak na treneru Bešiktaša je veliki, dok su vera i podrška javnosti neupitni. Sistem kvalifikacija, ovako neugodan, može da pomogne i odmogne Alimpijeviću. Olakšavajuća okolnost jeste da su i rivalima odsutni glavni igrači, kao