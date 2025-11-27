KCV: Dve pacijentkinje primljene sa teškim povredama zadobijenim u nesreći kod Rume

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
KCV: Dve pacijentkinje primljene sa teškim povredama zadobijenim u nesreći kod Rume

NOVI SAD - U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljene su dve pacijentkinje koje su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezene sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma-Irig.

"U Klinički centar Vojvodine primljena su dva pacijenta sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu. Po prijemu u Reanimacionu ambulantu, obe pacijentkinje su inicijalno zbrinute u Urgentnom centru, gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena primarna obrada rana", rekli su iz Kliničkog centra Vojvodine. Kako su naveli, pacijentkinje su hemodinamijski stabilne i nalaze se na lečenju na Klinici za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dve osobe povređene u teškoj nesreći na putu Ruma - Irig na lečenju u KCV, treća u Sremskoj Mitrovici

Dve osobe povređene u teškoj nesreći na putu Ruma - Irig na lečenju u KCV, treća u Sremskoj Mitrovici

Radio 021 pre 4 minuta
Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

N1 Info pre 30 minuta
Policija o nesreći na putu Irig-Ruma: Kombi udario u radnu mašinu

Policija o nesreći na putu Irig-Ruma: Kombi udario u radnu mašinu

N1 Info pre 5 minuta
(Foto) Jezive slike sa mesta nesreće kod Rume: Od kombija koji je udario u valjak ostala olupina, četiri osobe poginule na…

(Foto) Jezive slike sa mesta nesreće kod Rume: Od kombija koji je udario u valjak ostala olupina, četiri osobe poginule na mestu

Blic pre 4 minuta
(Video) Četvoro mrtvih kod Rume Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih…

(Video) Četvoro mrtvih kod Rume Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, izvučena tela iz smrskanog kombija, ima i povređenih: Jeziv prizor na licu mesta

Blic pre 30 minuta
Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

RTS pre 30 minuta
Oglasio se MUP povodom nesreće na putu Irig-Ruma: Četiri osobe poginule, tri zadobile povrede

Oglasio se MUP povodom nesreće na putu Irig-Ruma: Četiri osobe poginule, tri zadobile povrede

Mondo pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadKCVRuma

Hronika, najnovije vesti »

Dve osobe povređene u teškoj nesreći na putu Ruma - Irig na lečenju u KCV, treća u Sremskoj Mitrovici

Dve osobe povređene u teškoj nesreći na putu Ruma - Irig na lečenju u KCV, treća u Sremskoj Mitrovici

Radio 021 pre 4 minuta
Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

N1 Info pre 30 minuta
Policija o nesreći na putu Irig-Ruma: Kombi udario u radnu mašinu

Policija o nesreći na putu Irig-Ruma: Kombi udario u radnu mašinu

N1 Info pre 5 minuta
U Novom Sadu uhapšene dve osobe zbog zloupotrebe službenog položaja

U Novom Sadu uhapšene dve osobe zbog zloupotrebe službenog položaja

RTV pre 15 minuta
KCV: Dve pacijentkinje primljene sa teškim povredama zadobijenim u nesreći kod Rume

KCV: Dve pacijentkinje primljene sa teškim povredama zadobijenim u nesreći kod Rume

RTV pre 20 minuta