Voz udario radnike u Kini, poginulo 11, povređeno dve osobe

PEKING - Najmanje 11 osoba je poginulo, a dve su povređene kada je probni voz udario radnike na održavanju pruge u Kini. Nesreća se dogodila rano jutros na zakrivljenom delu pruge, na stanici Luojangdžen u Kunmingu u glavnom gradu jugozapadne kineske provincije Junan, saopštile su lokalne vlasti.

U nesreći je učestvovao voz "koji se koristi za testiranje seizmičke opreme", navodi se u saopštenju, prenosi Sinhua. Više detalja o nesreći još nije poznato. Uzrok nesreće se istražuje.