(VIDEO) Vezenkov o ostavci Obradovića: Jesam iznenađen, ali…

Sport klub pre 25 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
(VIDEO) Vezenkov o ostavci Obradovića: Jesam iznenađen, ali…

„Nema problema, samo morate da vidite sa ženom koja je PR“, reći će nam ljubazno Saša Vezenkov dok je sa prijateljima ispred klupskog autobusa čekao da mu se saigrači priključe posle poraza od Crvene zvezde u Beogradskoj areni (91:80).

Dozvola – dobijena. „Bolje na engleskom kad je zvanično“, kaže Vezenkov, koji je Zvezdi ubacio 29 poena. „Nije bitno jesam li odigrao dobro kad smo izgubili. Dao sam sve od sebe, ali je Crvena zvezda igrala bolje od nas tih 13 minuta i… Igrali su sa više energije, kaznili su svaku našu grešku – ofanzivno i defanzivno – i potpuno zasluženo su pobedili“, započeo je Bugarin analizu utakmice. Posle početnog poraza od Armanija, crveno-beli su na svom terenu nanizali
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Motiejunas progovorio o onome što sve delije zanima: Hoće li iskusni centar ostati do kraja sezone ili ne!?

Motiejunas progovorio o onome što sve delije zanima: Hoće li iskusni centar ostati do kraja sezone ili ne!?

Hot sport pre 10 minuta
Zvezdin turbo finiš

Zvezdin turbo finiš

Politika pre 30 minuta
Motiejunas nakon Olimpijakosa: „u Beogradu igramo 6 na 5!“

Motiejunas nakon Olimpijakosa: „u Beogradu igramo 6 na 5!“

Hot sport pre 35 minuta
Barcokas otkriva: Olimpijakos je želeo Batlera!

Barcokas otkriva: Olimpijakos je želeo Batlera!

Hot sport pre 1 sat
Grejem otkrio šta je Obradović rekao timu u svlačionici: Objasnio šta ovu Zvezdu čini posebnom

Grejem otkrio šta je Obradović rekao timu u svlačionici: Objasnio šta ovu Zvezdu čini posebnom

Nova pre 35 minuta
Nvora prezadovoljan: „Bitno je što imam njegovo poverenje – tada mogu da pružim svoju najbolju verziju!“

Nvora prezadovoljan: „Bitno je što imam njegovo poverenje – tada mogu da pružim svoju najbolju verziju!“

Hot sport pre 2 sata
Barcokas šokirao izjavom: „Navijači? Nije bilo mnogo pesama o nama!“

Barcokas šokirao izjavom: „Navijači? Nije bilo mnogo pesama o nama!“

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaŽeljko ObradovićBeogradska Arena

Sport, najnovije vesti »

Igor Kokoškov nije više trener Efesa

Igor Kokoškov nije više trener Efesa

Nedeljnik pre 5 minuta
Seltik - Najslađa Fejenordova pobeda!

Seltik - Najslađa Fejenordova pobeda!

Sportske.net pre 30 minuta
Vujošević o odlasku Željka Obradovića: "Jako mi je teško..."

Vujošević o odlasku Željka Obradovića: "Jako mi je teško..."

Sportske.net pre 10 minuta
Motiejunas progovorio o onome što sve delije zanima: Hoće li iskusni centar ostati do kraja sezone ili ne!?

Motiejunas progovorio o onome što sve delije zanima: Hoće li iskusni centar ostati do kraja sezone ili ne!?

Hot sport pre 10 minuta
Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa

Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa

RTV pre 15 minuta