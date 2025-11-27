(VIDEO) Vezenkov o ostavci Obradovića: Jesam iznenađen, ali…

„Nema problema, samo morate da vidite sa ženom koja je PR“, reći će nam ljubazno Saša Vezenkov dok je sa prijateljima ispred klupskog autobusa čekao da mu se saigrači priključe posle poraza od Crvene zvezde u Beogradskoj areni (91:80).

Dozvola – dobijena. „Bolje na engleskom kad je zvanično“, kaže Vezenkov, koji je Zvezdi ubacio 29 poena. „Nije bitno jesam li odigrao dobro kad smo izgubili. Dao sam sve od sebe, ali je Crvena zvezda igrala bolje od nas tih 13 minuta i… Igrali su sa više energije, kaznili su svaku našu grešku – ofanzivno i defanzivno – i potpuno zasluženo su pobedili“, započeo je Bugarin analizu utakmice. Posle početnog poraza od Armanija, crveno-beli su na svom terenu nanizali