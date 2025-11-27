Čekajući Željkovu odluku - gde ga Papapetru vidi ako ode iz Partizana

Nekadašnji košarkaš Partizana Joanis Papapetru izrazio je skepsu po pitanju budućnosti Željka Obradovića u trenerskom poslu u slučaju da trofejni stručnjak napusti Partizan bez obzira na to što je Upravni odbor crno-belih jednoglasno odbio ponuđenu ostavku.

Papapetru, koji je igrao za Partizan u čuvenoj evroligaškoj sezoni 2022/23, gostovao je u jednom grčkom košarkaškom podkastu i tom prilikom govorio o budućnosti doskorašnjeg trenera crno-belih u trenucima kada se njegova neopoziva ostavka nije ni dovodila u pitanje. "Vidim Željka na nekoj drugoj poziciji. Ne mislim nužno na poziciji trenera, već kao deo rukovodstva, ali on ima košarkaški ego i ne isključujem mogućnost novog angažmana. S obzirom na to da obožava