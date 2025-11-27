Slovenac Lanišek slavio u Falunu i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu

Slovenac Lanišek slavio u Falunu i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu

Slovenački takmičar u ski skokovima Anže Lanišek pobednik je današnjeg takmičenja Svetskog kupa u švedskom Falunu.

Lanišek je na velikoj skakaonici u Falunu upisao deveti trijumf u karijeri, a slavio je skokovima od 129 i 128,5 metara, sa ukupno 262,9 poena. Poslednju pobedu za Sloveniju u Falunu ostvario je legendarni Primož Peterka 1998. godine. Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Štefan Embaher, skokovima od 128,5 i 129 metara, sa tačno tri poena zaostatka za Lanišekom, dok je treće mesto pripalo još jednom Slovencu - Domenu Prevcu (dva skoka od 129 metara, 258,7 poena).
SlovenijaŠvedska

