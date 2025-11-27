Pitali smo ChatGPT koji rezultat očekuje na meču Crvena zvezda - FCSB: Evo šta kaže veštačka inteligencija

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas igraju protiv rumunskog FCSB-a u okviru 5. kola Lige Evrope, a trijumf će izabranicima Vladana Milojevića doneti važna tri boda u borbi za TOP 24.

Ni jedan, ali ni drugi tim se ne nalaze u sjajnoj formi, posebno se to može reći za FCSB koji od početka sezone ne igra prema očekivanjima. Ipak, ni Crvena zvezda ne blista, u ovu utakmicu ulazi posle poraza od Javora u Superligi Srbije. Međutim, kada je u pitanju Liga Evrope, Zvezda je pobedom protiv Lila na Marakani sebi drastično povećala šanse da igra proleće u Evropi, ali će mnogo zavisiti i od ovog meča. Pitali smo ChatGPT šta očekuje veštačka inteligencija