Usporen saobraćaj u Beogradu: zbog kiše i snega vozila mile, najkritičnije na Gazeli (foto)

KIŠA i sneg padaju u Beogradu, zbog čega je saobraćaj dodatno usporen.

Foto: Printscreen/Naksi kamere Najveće gužve trenutno su na Gazeli gde vozila mile, u oba smera, a situacija je ista i na Brankovom mostu. Vozila se usporeno kreću i na Autokomandi, u Bulevaru despota Stefana, u Takovskoj ulici, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Velika gužva je i na Plavom mostu. Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje. Zbog niskih