Usporen saobraćaj u Beogradu: zbog kiše i snega vozila mile, najkritičnije na Gazeli (foto)

Večernje novosti pre 33 minuta
Usporen saobraćaj u Beogradu: zbog kiše i snega vozila mile, najkritičnije na Gazeli (foto)

KIŠA i sneg padaju u Beogradu, zbog čega je saobraćaj dodatno usporen.

Foto: Printscreen/Naksi kamere Najveće gužve trenutno su na Gazeli gde vozila mile, u oba smera, a situacija je ista i na Brankovom mostu. Vozila se usporeno kreću i na Autokomandi, u Bulevaru despota Stefana, u Takovskoj ulici, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Velika gužva je i na Plavom mostu. Na putevima u Srbiji danas će kiša, susnežica i sneg otežavati vožnju, a Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače i na nepredviđene zastoje. Zbog niskih
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Gužve na auto-putu kroz Beograd, kolone vozila i na Mostu na Adi ka Čukarici

Gužve na auto-putu kroz Beograd, kolone vozila i na Mostu na Adi ka Čukarici

N1 Info pre 1 sat
Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove

Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove

Pravda pre 13 minuta
Saobraćajni kolaps u Beogradu: Ove lokacije izbegavajte, vozila stoje u kolonama (foto)

Saobraćajni kolaps u Beogradu: Ove lokacije izbegavajte, vozila stoje u kolonama (foto)

Mondo pre 58 minuta
Vejavica na auto-putu Miloš Veliki

Vejavica na auto-putu Miloš Veliki

Telegraf pre 38 minuta
Šta se danas desilo u bgd saobraćaju: Pakao Gazele ne prestaje, ali trenutno ovde gužve nema!

Šta se danas desilo u bgd saobraćaju: Pakao Gazele ne prestaje, ali trenutno ovde gužve nema!

Telegraf pre 33 minuta
Vremenska prognoza za petak, 28. novembar: Oblačno i hladno sa slabim snegom

Vremenska prognoza za petak, 28. novembar: Oblačno i hladno sa slabim snegom

Novi magazin pre 2 sata
Čubrilo objavio prognozu do kraja novembra: Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove (foto)

Čubrilo objavio prognozu do kraja novembra: Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove (foto)

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSSsaobraćajgazelabeogradgužve

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Jedno vozilo smrskano: Saobraćajna nesreća na Bubanj potoku, policija na licu mesta. Građani, oprez! Stvara se velika…

(Video) Jedno vozilo smrskano: Saobraćajna nesreća na Bubanj potoku, policija na licu mesta. Građani, oprez! Stvara se velika gužva.

Blic pre 8 minuta
Autobus sleteo s puta kod Šimanovaca, policija i Hitna pomoć na terenu

Autobus sleteo s puta kod Šimanovaca, policija i Hitna pomoć na terenu

Blic pre 8 minuta
Žena vozač (90) povređena u udesu na Novom Beogradu. Teška noć na VMA: Doktorka upozorila i ko ne bi trebalo da izlazi napolje.…

Žena vozač (90) povređena u udesu na Novom Beogradu. Teška noć na VMA: Doktorka upozorila i ko ne bi trebalo da izlazi napolje.

Blic pre 8 minuta
Gužve na auto-putu kroz Beograd, kolone vozila i na Mostu na Adi ka Čukarici

Gužve na auto-putu kroz Beograd, kolone vozila i na Mostu na Adi ka Čukarici

N1 Info pre 1 sat
Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove

Spremite se za novu turu snega i obilne pljuskove

Pravda pre 13 minuta