Bonga nije jedini - još dva košarkaša "prete" odlaskom

B92 pre 59 minuta
Bonga nije jedini - još dva košarkaša "prete" odlaskom

Odjeknula je informacija da Isak Bonga želi da napusti Partizan, ukoliko se Željko Obradović ne vrati, a još dva igrača najavljuju isto.

Kako tvrdi grčki portal Sport24, Bonga je jasno stavio do znanja, da ukoliko se Željko Obradović ne vrati u Partizan, ni on neće više biti član crno-belih. Navodno, pored Isaka Bonge, još dvojica igrača su rešila da urade isto ukoliko se popularni ŽOC ne vrati. Kako prenosi italijanski novinar Mateo Adreani, Bonga nije jedini koji je zapretio da će da napusti Partizan. On tvrdi da su istu poruku poslali Dvejn Vašington i Sterling Braun. Konačna odluka oko Željka
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Bonga je ovo sa Željkom baš teško podneo: Očajna partija košarkaša Partizana protiv Izraela

Bonga je ovo sa Željkom baš teško podneo: Očajna partija košarkaša Partizana protiv Izraela

Kurir pre 9 minuta
Bongu pogađa situacija u Partizanu: 0-6 za tri! Poraz Slovenije

Bongu pogađa situacija u Partizanu: 0-6 za tri! Poraz Slovenije

Sport klub pre 34 minuta
Dok pričaju da hoće iz Partizana, Bonga je na terenu: Čekao je Obradovićevu odluku u Nemačkoj

Dok pričaju da hoće iz Partizana, Bonga je na terenu: Čekao je Obradovićevu odluku u Nemačkoj

Mondo pre 34 minuta
Posle Bonge još dva igrača stala uz Željka Obradovića: "Insistiraju da ostane, pružili su mu podršku"

Posle Bonge još dva igrača stala uz Željka Obradovića: "Insistiraju da ostane, pružili su mu podršku"

Mondo pre 29 minuta
Dok se čeka konačna odluka ŽOC-a! Posle Bonge, još jedan košarkaš stao uz Željka Obradovića!

Dok se čeka konačna odluka ŽOC-a! Posle Bonge, još jedan košarkaš stao uz Željka Obradovića!

Kurir pre 54 minuta
Bonga nije jedini: Još dva bitna košarkaša Partizana stala uz Željka Obradovića!

Bonga nije jedini: Još dva bitna košarkaša Partizana stala uz Željka Obradovića!

Kurir pre 29 minuta
Posle Bonge dvojica glavnih košarkaša napuštaju Partizan ako ode Željko Obradović! Evo o kojim igračima je reč

Posle Bonge dvojica glavnih košarkaša napuštaju Partizan ako ode Željko Obradović! Evo o kojim igračima je reč

Telegraf pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićVašingtonGrčka

Sport, najnovije vesti »

Novi Beograd Aleksandra Šapića u finalu vaterpolo Kupa Srbije

Novi Beograd Aleksandra Šapića u finalu vaterpolo Kupa Srbije

Danas pre 59 minuta
Svetsko prvenstvo: Pobeda rukometašica Srbije protiv Islanda nakon mnogo muke

Svetsko prvenstvo: Pobeda rukometašica Srbije protiv Islanda nakon mnogo muke

Danas pre 39 minuta
Oskar Pjastri na pol poziciji u sprint trci u Kataru

Oskar Pjastri na pol poziciji u sprint trci u Kataru

Danas pre 2 sata
Nikola Jokić na putu da obori dva rekorda Rasela Vestbruka u ovoj sezoni

Nikola Jokić na putu da obori dva rekorda Rasela Vestbruka u ovoj sezoni

Danas pre 3 sata
Dva legendarna kapitena Partizana kandidati da zamene Savića

Dva legendarna kapitena Partizana kandidati da zamene Savića

Danas pre 4 sati