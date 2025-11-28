Bonga nije jedini - još dva košarkaša "prete" odlaskom

Odjeknula je informacija da Isak Bonga želi da napusti Partizan, ukoliko se Željko Obradović ne vrati, a još dva igrača najavljuju isto.

Kako tvrdi grčki portal Sport24, Bonga je jasno stavio do znanja, da ukoliko se Željko Obradović ne vrati u Partizan, ni on neće više biti član crno-belih. Navodno, pored Isaka Bonge, još dvojica igrača su rešila da urade isto ukoliko se popularni ŽOC ne vrati. Kako prenosi italijanski novinar Mateo Adreani, Bonga nije jedini koji je zapretio da će da napusti Partizan. On tvrdi da su istu poruku poslali Dvejn Vašington i Sterling Braun. Konačna odluka oko Željka