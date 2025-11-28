Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Beta pre 1 sat

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da se tokom razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana razmatrala mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Novak je na konferenciji za novinare kazao da ovi razgovori, vođeni u Kremlju, "ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji", javlja Sputnjik a prenosi Radio-televizija Srbije.

"U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje", rekao je Novak.

(Beta, 28.11.2025)