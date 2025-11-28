Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Beta pre 1 sat

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da se tokom razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana razmatrala mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama.

Novak je na konferenciji za novinare kazao da ovi razgovori, vođeni u Kremlju, "ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji", javlja Sputnjik a prenosi Radio-televizija Srbije.

"U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje", rekao je Novak.

(Beta, 28.11.2025)

Povezane vesti »

Novak: Na sastanku Putina i Orbana razmatrana mogućnost kupovine ruskih naftnih kompanija

Novak: Na sastanku Putina i Orbana razmatrana mogućnost kupovine ruskih naftnih kompanija

Radio 021 pre 28 minuta
Orban: Budimpešta spremna da bude domaćin pregovora o miru između Rusije i Ukrajine

Orban: Budimpešta spremna da bude domaćin pregovora o miru između Rusije i Ukrajine

Euronews pre 37 minuta
Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Novi magazin pre 27 minuta
Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

N1 Info pre 1 sat
Novak: Mađarska razmatra kupnju dionica ruskih naftnih tvrtki pod sankcijama

Novak: Mađarska razmatra kupnju dionica ruskih naftnih tvrtki pod sankcijama

SEEbiz pre 1 sat
Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Novak: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama

Radio sto plus pre 1 sat
Moskva potvrdila: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedelje

Moskva potvrdila: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedelje

Kurir pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaSputnik VMađarska

Svet, najnovije vesti »

Bivši predsednik Filipina, Duterte, ostaje u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda

Bivši predsednik Filipina, Duterte, ostaje u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda

Danas pre 33 minuta
Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se portparol Kremlja

Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se portparol Kremlja

Blic pre 37 minuta
Zbog ovoga je nemačka policija pucala na srpsku državljanku (12)?! Dete napalo brata sa dva mesarska noža: Isplivali novi…

Zbog ovoga je nemačka policija pucala na srpsku državljanku (12)?! Dete napalo brata sa dva mesarska noža: Isplivali novi detalji istrage

Blic pre 22 minuta
U Tbilisiju protest proevropskih demonstranata

U Tbilisiju protest proevropskih demonstranata

Danas pre 13 minuta
Sagovornici Danasa o presudi EU o priznavanju istopolnih brakova: „Važan korak u Evropi, ali bez promene stava u Srbiji“

Sagovornici Danasa o presudi EU o priznavanju istopolnih brakova: „Važan korak u Evropi, ali bez promene stava u Srbiji“

Danas pre 33 minuta