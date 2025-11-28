Evropske berze: Kako nafta i inflacija oblikuju ekonomske pokazatelje u novembru

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cena nafte je blago porasla nakon dužeg perioda kada je bila u padu, dok su u fokusu analitičara preliminarni podaci o inflaciji u Francuskoj, Španiji, Italiji i Nemačkoj.

Novembar je bio nestabilan mesec za akcije, pošto je na tržištu zavladao strah zbog moguće precenjenosti tehnoloških kompanija i očekivanih prinosa povezanih za veštačkom inteligencijom. Na berzama je zbog toga zabeležen niz rasprodaja akcija, a situacija se donekle umirila u poslednjoj nedelji novembra nakon što je američka centralna banka (Fed) nagovestila da će sniziti kamatne stope na sastanku 9. i 10. decembra. Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30