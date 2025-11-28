Šokantni detalji sa suđenja "vračarcima": Ključni svedoci otkrili uznemirujuće trenutke ubistva Dragana Ristića Čađe: "Pucao je u njega, a onda pištolj uperio u mene" (foto)

Blic pre 18 minuta
Šokantni detalji sa suđenja "vračarcima": Ključni svedoci otkrili uznemirujuće trenutke ubistva Dragana Ristića Čađe: "Pucao…
Grupa je optužena za seriju ubistava i pokušaje trovanja cijanidom između 2019. i 2021. godine U sudnici su prikazane poruke i glasovne snimke sa aplikacije 'Skaj' povezane s navodima tužilaštva U Specijalnom sudu u Beogradu danas je na suđenju pripadnicima grupe "Vračarci" svedočila očevidac ubistva Dragana Ristića zvanog Čađa 10. septembra 2020. godine u Kaluđerici. Svedok Jasmina Lučić Stojanović je navela da je tog jutra sa prijateljicom krenula na posao, kada
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Istina o "panik pozivu" iz auta Ane Radović i Stojketovog telohranitelja: Evo kako je upućen i zašto im nije bilo spasa

Istina o "panik pozivu" iz auta Ane Radović i Stojketovog telohranitelja: Evo kako je upućen i zašto im nije bilo spasa

Blic pre 6 sati
I nestanak Stojketovog telohranitelja bio prijavljen policiji: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage…

I nestanak Stojketovog telohranitelja bio prijavljen policiji: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage! Najnoviji detalji

Kurir pre 1 dan
Meštani pronašli automobil, a šta se desilo s „panik pozivom“? Iz Službe hitne pomoći navedeni svi detalji Jedna poruka jeste…

Meštani pronašli automobil, a šta se desilo s „panik pozivom“? Iz Službe hitne pomoći navedeni svi detalji Jedna poruka jeste stigla, ali... Evo kako se drama odvijala

Dnevnik pre 1 dan
„Za volanom bio muškarac“, oglasilo se tužilaštvo u Čačku zbog pogibije Ane i Aleksandra: Evo šta je uviđaj pokazao

„Za volanom bio muškarac“, oglasilo se tužilaštvo u Čačku zbog pogibije Ane i Aleksandra: Evo šta je uviđaj pokazao

Dnevnik pre 1 dan
Uhapšen bivši direktor JKP "Komunalac". Nestalo skoro tri miliona dinara.

Uhapšen bivši direktor JKP "Komunalac". Nestalo skoro tri miliona dinara.

Alo pre 1 dan
Pod dejstvom narkotika ubila dva pešaka Nišlijka (55) pravosnažno osuđena na sedam godina robije

Pod dejstvom narkotika ubila dva pešaka Nišlijka (55) pravosnažno osuđena na sedam godina robije

Alo pre 1 dan
Uhapšen Albanac s hrvatskim pasošem! Dačić otkrio: Transportovao marihuanu sa Kosova, ka zapadnoj Evropi

Uhapšen Albanac s hrvatskim pasošem! Dačić otkrio: Transportovao marihuanu sa Kosova, ka zapadnoj Evropi

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

Specijalni sudTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Šokantni detalji sa suđenja "vračarcima": Ključni svedoci otkrili uznemirujuće trenutke ubistva Dragana Ristića Čađe: "Pucao…

Šokantni detalji sa suđenja "vračarcima": Ključni svedoci otkrili uznemirujuće trenutke ubistva Dragana Ristića Čađe: "Pucao je u njega, a onda pištolj uperio u mene" (foto)

Blic pre 18 minuta
Hapšenje u Obrenovcu zbog droge: Policija zaplenila heroin, marihuanu i amfetamin, osumnjičeni zadržan do 48 sati

Hapšenje u Obrenovcu zbog droge: Policija zaplenila heroin, marihuanu i amfetamin, osumnjičeni zadržan do 48 sati

Kurir pre 3 sata
Đorđe se ugušio dok je ležao u sobi. Tragedija u Apatinu: Ostavio stvari na TA peć, buknuo ogroman požar.

Đorđe se ugušio dok je ležao u sobi. Tragedija u Apatinu: Ostavio stvari na TA peć, buknuo ogroman požar.

Blic pre 4 sati
Istina o "panik pozivu" iz auta Ane Radović i Stojketovog telohranitelja: Evo kako je upućen i zašto im nije bilo spasa

Istina o "panik pozivu" iz auta Ane Radović i Stojketovog telohranitelja: Evo kako je upućen i zašto im nije bilo spasa

Blic pre 6 sati
I nestanak Stojketovog telohranitelja bio prijavljen policiji: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage…

I nestanak Stojketovog telohranitelja bio prijavljen policiji: Oglasilo se tužilaštvo, evo šta je sve utvrđeno tokom istrage! Najnoviji detalji

Kurir pre 1 dan