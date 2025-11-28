Šokantni detalji sa suđenja "vračarcima": Ključni svedoci otkrili uznemirujuće trenutke ubistva Dragana Ristića Čađe: "Pucao je u njega, a onda pištolj uperio u mene" (foto)

Grupa je optužena za seriju ubistava i pokušaje trovanja cijanidom između 2019. i 2021. godine U sudnici su prikazane poruke i glasovne snimke sa aplikacije 'Skaj' povezane s navodima tužilaštva U Specijalnom sudu u Beogradu danas je na suđenju pripadnicima grupe "Vračarci" svedočila očevidac ubistva Dragana Ristića zvanog Čađa 10. septembra 2020. godine u Kaluđerici. Svedok Jasmina Lučić Stojanović je navela da je tog jutra sa prijateljicom krenula na posao, kada