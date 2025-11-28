"Streljali su ih dok su bili vezani" Kijev tvrdi da su ruski vojnici ubili zarobljene ukrajinske vojnike: "To je težak međunarodni zločin"

"Streljali su ih dok su bili vezani" Kijev tvrdi da su ruski vojnici ubili zarobljene ukrajinske vojnike: "To je težak…
Pokrenuta je krivična istraga o kršenju zakona i običaja ratovanja, kombinujući optužbe za ubistvo s premišljajem Rusija od 2022. godine kontroliše veći deo Zaporoške oblasti, dok Ukrajina drži grad Zaporožje i severne delove oblasti Ukrajinsko Generalno tužilaštvo saopštilo je da su ruski vojnici danas navodno streljali petoro zarobljenih ukrajinskih vojnika u Zaporoškoj oblasti na istoku Ukrajine koji su bili vezani i nisu mogli da pruže otpor. U saopštenju
