Trump najavio plan za obustavu trajnih migracija iz zemalja Trećeg sveta

Predsednik Donald Trump pozvao je na "povrtne migracije" u SAD-u, odnosno vrćanje migranata u zemlje odakle su došli, dok je iznosio plan za dodatno pooštravanje imigracione politike nakon pucnjave u kojoj su ranjena dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu.

U dva posta na Truth Social-u kasno u četvrtak, u kojima je omalovažavao brojne imigrante u SAD, Trump je rekao da će obustaviti prijem iz neimenovanih zemalja u razvoju i oduzimati državljanstvo određenim naturalizovanim migrantima. Takođe je naveo da će ukinuti sve savezne beneficije za osobe koje nisu državljani. "Ovi ciljevi biće sprovedeni da bi se postiglo veliko smanjenje ilegalnih i remetilačkih populacija, uključujući i one primljene putem neovlašćenog i