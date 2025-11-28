Vučić: Velike mogućnosti za širenje saradnje sa Kongom u mnogim oblastima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom da su razgovarali o širenju saradnji u različitim oblastima i istakao da postoje velike mogućnosti za razvoja odnosa dve zemlje. "Veoma sam srećan što drugi put ovde u Beogradu imamo u poseti predsednika Konga, čoveka koji nam iz Kinšase donosi uvek razumevanje, poštovanje za Srbiju, poštovanje njenog teritorijalnog