Belgija u strahu od Rusije: Korišćenje zamrznute imovine Moskve moglo bi da ugrozi mirovni sporazum

Belgijski premijer Bart De Vever izjavio je danas da bi plan Evropske unije da koristi zamrznutu rusku državnu imovinu za finansiranje Ukrajine mogao da ugrozi šanse za potencijalni mirovni sporazum kojim bi se okončao rat sa Rusijom, koji traje skoro četiri godine. "Ubrzano napredovanje sa predloženom šemom kredita za reparacije moglo bi da ima, kao kolateralnu štetu, to da mi kao Evropska unija efektivno sprečavamo postizanje eventualnog mirovnog sporazuma",