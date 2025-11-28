Opšti haos posle meča Zvezda - FCSB! Kontroverzni Rumun opleo nikad žešće: "Šta je ovo?! Svako radi šta hoće... Postali milioneri i gotovo!"
Kurir pre 2 sata
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su rumunski FCSB sa 1:0 i nastavili su put ka proleću u Ligi Evrope.
Zvezda je savladala Rumune i pored toga što je veći deo meča igrala sa fudbalerom manje zbog isključenja Učene, ali je gol Duartea presudio da tri boda ostanu u Beogradu. Po završetku utakmice u programu uživo rumunskog "Prima Sport 1", kontroverzni vlasnik FCSB, Điđi Bekali, žestoko je opleo po fudbalerima svog kluba. - Nemam više šta da kažem. Ne verujem u ovaj tim. Male ekipe imaju kombinatoriku, znaju gde ide lopta. Kod nas svako radi šta hoće, stoje gde žele,