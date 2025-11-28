Preminula pripadnica Nacionalne garde SAD ranjena kod Bele kuće! Tramp saopštio tragičnu vest: "Više nije sa nama"! (video, foto)
Kurir pre 12 minuta | Newsweek
Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom preminula je posle pucnjave u Vašingtonu.
Sara Bekstrom, jedna od dvoje ranjenih pripadnika Nacionalne garde koje su u sredu upucane u blizini Bele kuće, upravo je preminula, objavio je predsednik Donald Tramp u četvrtak uveče. „Upravo je preminula. Više nije sa nama. Gleda nas sada“, rekao je Tramp tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti. "Sara Bekstrom iz Zapadne Virdžinije, jedna od pripadnika Nacionalne garde o kojima govorimo, veoma poštovana, mlada, izuzetna osoba, započela službu u junu