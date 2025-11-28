Broj žrtava u požaru u višespratnicama u Hongkongu porastao na 128

Nova  |  Autor: Beta
Broj žrtava u požaru u kompleksu višespratnica za subvencionisano - socijalno stanovanje u Hongkongu, porastao je na 128, a desetine osoba se i dalje vode kao nestale, rekao je danas šef bezbednosti Kris Tang.

Prethodni bilans poginulih, objavljen sinoć bio je 94. U najvećem požaru koji je grad imao u više decenija, 128 osoba poginulo a 79 ; je povređeno, rekao je Kris Tang na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vatrogascima. „Među mrtvim osobama, njih 89 još nije identifikovano“, rekao je on. Rekao je da bi istraga za utvrđivanje uzroka ove tragedije mogla da traje tri ili četiri nedelje. Vlasti su danas saopštile da je više od 50 ljudi i dalje u bolnici, od kojih
RTS
Nedeljnik
Kurir
RTV
Euronews
N1 Info
Slobodna Evropa
