Nova pre 22 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Partizan žestoko kažnjen zbog incidenata protiv Fenerbahčea: Udarac po džepu i potencijalno zatvaranje dela dvorane

Evroliga je žestoko kaznila Partizan zbog incidenata na meču protiv Fenerbahčea (slavio je turski tim sa 99:87), a to bi moglo da ima i dugoročne posledice.

Partizan će morati da plati 40 hiljada evra to je sigunro. Ukoliko na sledećem susretu protiv Bajerna (4. decembar, 20.45) ili bilo kom budu ponovljeni incidenti smanjiće se kapacitet dvorane. Upravo zbog toga navijači moraju da izbegnu bilo kakve incidente. „Partizan je sankcionisan novčanom kaznom u iznosu od 40.000 evra, kao i odlukom da jednu utakmicu odigra uz ograničenje kapaciteta na 80 odsto, uključujući i zatvaranje određenih sektora, zbog više incidenata
