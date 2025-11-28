Uprava odbila ostavku Obradovića

Politika pre 30 minuta
Uprava odbila ostavku Obradovića

Najtrofejniji evropski trener je zvanično napustio „crno-bele” nakon četiri godine saradnje; Uprava odbila odluku Iako se možda i očekivalo, niko se nije nadao da će Željko Obradović podneti ostavku na poziciji trenera KK Partizan.

Samo će budućnost pokazati da li je to bila pravilna odluka, za obe strane, ali ovo zasigurno nije neosnovan potez. U međuvremenu su Upravni i Izvršni odbor organizovali hitnu sednicu na kojoj je, odbijena ostavka. Čelnici kluba su se usaglasili da Obradović ima njihovo potpuno poverenje, te da se njegov rad uopšte ne dovodi u pitanje. Oni su se i zvanično oglasili povodom ove situacije: – U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sednica na temu novonastale
