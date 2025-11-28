Kada struka postane nevidljiva, institucije su suvišne

Radar pre 10 minuta  |  Suzana Sudar
Kada struka postane nevidljiva, institucije su suvišne

Umesto da se vode jasno definisanim javnim potrebama, biblioteke se sve češće posmatraju kao mesta za kadrovsko udomljavanje, podsticanje lojalnog umesto profesionalnog kadra, uz netransparentne procese odabira upravljačkih tela koji se neretko kose sa zakonima. To stvara atmosferu straha, autocenzure i gubitka profesionalne autonomije

Miris papira, prašine i tišine. Biblioteka. Prostor u kojem se oseća da se svet širi. Mesto radoznalosti i sigurnosti. Ali i ova tiha uporišta kulture našla su se na udaru resornog ministarstva. Znate onu čuvenu rečenicu iz Šekspirovog Hamleta – „Nešto je trulo u državi Danskoj“, koja simbolizuje moralnu i političku trulež, najavljujući izdaje, korupciju i sukobe, e pa to se kod nas događa. Čak i među policama s knjigama. Tako je odjeknula vest o izboru Nenada
"Devojke su počele masovno da oboljevaju": Takmičarka Mis univerzuma otkrila šta se sve dešavalo iza kamere

Kurir pre 3 sata
Poginuo poznati glumac: Pao s krova svoje kuće

Kurir pre 13 sati
Poznati glumac preminuo nakon tragičnog pada sa krova

B92 pre 14 sati
5 glumaca koji su se proslavili jednim filmom i potom nestali iz industrije

Danas pre 16 sati
Izbor urednika: Mirovni sporazum i ljubavni nesporazumi

Radar pre 24 sata
Predsednik Mis univerzuma prodaje svoj udeo u takmičenju: Prekipelo mu nakon svih skandala (video)

Kurir pre 1 dan
Drama posle izbora za Mis univerzuma se ne smiruje: Misica Obale Slonovače se javno odrekla titule, a ovo je razlog

Kurir pre 2 dana

Kada struka postane nevidljiva, institucije su suvišne

Radar pre 10 minuta
Narodno pozorište u Beogradu nastavlja da radi 7. decembra, nakon dva meseca

Danas pre 2 sata
Nikol Kidman otkrila koji film gleda barem jednom godišnje

Danas pre 3 sata
SKCinema: Ciklus filmova „Nordijski apsurd“ 1, 2. i 3. decembra u SKCNS-u

Danas pre 4 sati
„Pitanje društva u kojem živimo je pitanje ljudskosti, ne profesije“: Pričali smo s bendom KoiKoi o novom albumu, slobodnoj…

Danas pre 5 sati