Kada struka postane nevidljiva, institucije su suvišne

Umesto da se vode jasno definisanim javnim potrebama, biblioteke se sve češće posmatraju kao mesta za kadrovsko udomljavanje, podsticanje lojalnog umesto profesionalnog kadra, uz netransparentne procese odabira upravljačkih tela koji se neretko kose sa zakonima. To stvara atmosferu straha, autocenzure i gubitka profesionalne autonomije

Miris papira, prašine i tišine. Biblioteka. Prostor u kojem se oseća da se svet širi. Mesto radoznalosti i sigurnosti. Ali i ova tiha uporišta kulture našla su se na udaru resornog ministarstva. Znate onu čuvenu rečenicu iz Šekspirovog Hamleta – „Nešto je trulo u državi Danskoj“, koja simbolizuje moralnu i političku trulež, najavljujući izdaje, korupciju i sukobe, e pa to se kod nas događa. Čak i među policama s knjigama. Tako je odjeknula vest o izboru Nenada