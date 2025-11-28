Kineske firme kao protočni bojler

Kineske firme kao protočni bojler

Da bi izbegla javne nabavke za poslove vredne milione evra, država je, uz nezakonitu proviziju, konzorcijum CRIC-CCCC iskoristila kao posrednika i sama izabrala podizvođače za arheološke radove i sa njima dogovorila cenu. Sporni protokol potpisali su Anita Dimoski i Nebojša Šurlan

Pišu: Ognjen Radonjić, Vladimir Obradović Radovi na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge od Novog Sada do Kelebije obavljani su protivno važećim zakonima, što potvrđuje i do sada neobjavljeni dokument, do kojeg je došla Anketna komisija za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Protokol o preduzimanju mera zaštite arheoloških lokaliteta potpisan je 17. juna 2022, pola godine pre potpisivanja Aneksa 2
