Srednji kurs dinara za evro 117,3875 dinara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3875 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3875 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru oslabio je za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,1 odsto i iznosi 101,2136 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru pao za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,6 odsto, a od početka godine za 11,1 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,3875 dinara za evro

Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,3875 dinara za evro

Kurir pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

"Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku": Sijarto: "EU želi da nas progura u sličnu situaciju"

"Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku": Sijarto: "EU želi da nas progura u sličnu situaciju"

Blic pre 15 minuta
Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,3875 dinara za evro

Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,3875 dinara za evro

Kurir pre 40 minuta
Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Blic pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro 117,3875 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3875 dinara

RTV pre 2 sata
Kineske firme kao protočni bojler

Kineske firme kao protočni bojler

Radar pre 4 sati