Srednji kurs dinara za evro 117,3875 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3875 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru oslabio je za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,1 odsto i iznosi 101,2136 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru pao za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,6 odsto, a od početka godine za 11,1 odsto.