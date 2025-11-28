UŽIVO: Ostaje li Obradović trener Partizana? Uskoro rasplet

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Maja Todić
UŽIVO: Ostaje li Obradović trener Partizana? Uskoro rasplet
Neverovatnim scenama svedočili smo u četvrtak. U sredu je Željko Obradović podneo ostavku na mesto trenera Partizana. Ostoja Mijailović i klub su se Obradoviću zahvalili i praktično se oprostili od njega. Već su počele „licitacije“ o tome ko će ga zameniti, a onda veleobrt – Upravni i Izvršni odbor donose jednoglasnu odluku da ne prihvataju ostavku, nude Obradoviću apsolutno poverenje i odrešene ruke. Istovremeno, navijači organizuju doček Obaradoviću na
