Dan odluke za Obradovića i Partizan

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana, ali uprava kluba je tu ostavku odbila. Konačan rasplet očekuje se u petak u popodnevnim časovima.

Rukovodstvo Partizana trebalo bi da u petak oko 13.30 održi sastanak sa Željkom Obradovićem, na kom će srpskog stručnjaka pokušati da ubede da odustane od ostavke koju je podneo u sredu. Obradović je ostavku podneo posle poraza od Panatinaikosa u Evroligi, odnosno posle niza loših rezultata u prethodnom periodu. Iako je navedeno da je ta ostavka neopoziva, uprava je u četvrtak održala sastanak na kom je odlučena da ona ne bude prihvaćena. Posle toga navijači