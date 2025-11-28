Dan odluke za Obradovića i Partizan

Sputnik pre 15 minuta
Dan odluke za Obradovića i Partizan

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana, ali uprava kluba je tu ostavku odbila. Konačan rasplet očekuje se u petak u popodnevnim časovima.

Rukovodstvo Partizana trebalo bi da u petak oko 13.30 održi sastanak sa Željkom Obradovićem, na kom će srpskog stručnjaka pokušati da ubede da odustane od ostavke koju je podneo u sredu. Obradović je ostavku podneo posle poraza od Panatinaikosa u Evroligi, odnosno posle niza loših rezultata u prethodnom periodu. Iako je navedeno da je ta ostavka neopoziva, uprava je u četvrtak održala sastanak na kom je odlučena da ona ne bude prihvaćena. Posle toga navijači
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Dan de" za Partizan - Željko Obradović na sastanku sa Izvršnim odborom

"Dan de" za Partizan - Željko Obradović na sastanku sa Izvršnim odborom

RTS pre 11 minuta
Željku su navijači već nešto slično priredili – Šta je on rekao?

Željku su navijači već nešto slično priredili – Šta je on rekao?

Sport klub pre 5 minuta
Dan D u Partizanu: Šta će biti sa Željkom Obradovićem?

Dan D u Partizanu: Šta će biti sa Željkom Obradovićem?

B92 pre 16 minuta
Željko i Partizan, danas je dan odluke!

Željko i Partizan, danas je dan odluke!

Sportske.net pre 1 sat
Željko Obradović stao pred navijače, pa rekao da ostaje! Trenutak za anale i scena koju bi svi grobari poželeli: "Moja…

Željko Obradović stao pred navijače, pa rekao da ostaje! Trenutak za anale i scena koju bi svi grobari poželeli: "Moja budućnost je ovde sa vama"

Kurir pre 2 sata
Uživo dan odluke Željka Obradovića: Poznato kad dolazi na sastanak s upravom

Uživo dan odluke Željka Obradovića: Poznato kad dolazi na sastanak s upravom

Mondo pre 2 sata
Dan odluke za Obradovića i Partizan! Otkrivamo detalje: Evo kada će uprava crno-belih imati sastanak sa Žocom! Tema je samo…

Dan odluke za Obradovića i Partizan! Otkrivamo detalje: Evo kada će uprava crno-belih imati sastanak sa Žocom! Tema je samo jedna!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićEvroligakk partizansport

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević o stanju povrede Marka Arnautovića (VIDEO)

Vladan Milojević o stanju povrede Marka Arnautovića (VIDEO)

Danas pre 21 minuta
Ovu vest čekaju svi navijači Partizana: Poznato kada Obradović seda za sto sa upravom crno-belih i donosi odluku

Ovu vest čekaju svi navijači Partizana: Poznato kada Obradović seda za sto sa upravom crno-belih i donosi odluku

Nova pre 0 minuta
"Dan de" za Partizan - Željko Obradović na sastanku sa Izvršnim odborom

"Dan de" za Partizan - Željko Obradović na sastanku sa Izvršnim odborom

RTS pre 11 minuta
Kosovo je Srbija: Rumunski navijači oduševili sve svojim skandiranjem na meču sa Zvezdom!

Kosovo je Srbija: Rumunski navijači oduševili sve svojim skandiranjem na meču sa Zvezdom!

Hot sport pre 15 minuta
"A, šta ćemo s tobom, Zorane Saviću?" Legenda Partizana bljuje vatru: Krije se iza Obradovićevih leđa, a može da pakuje kofere…

"A, šta ćemo s tobom, Zorane Saviću?" Legenda Partizana bljuje vatru: Krije se iza Obradovićevih leđa, a može da pakuje kofere

Kurir pre 16 minuta