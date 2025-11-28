Oglasio se i Partizan: Zahvalio se Zoranu Saviću

KK Partizan je objavio saopštenje i objavio kraj saradnje sa Zoranom Savićem.

Zoran Savić zvanično više nije sportski direktor KK Partizan, potvrdio je klub na društvenim mrežama. Saopštenje prenosimo u celosti i bez izmena. “Sportski direktor KK Partizan Zoran Savić i Uprava crno-belih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora Kluba. U redove crno-belih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima