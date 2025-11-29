Nekadašnji gigant se vraća na velika vrata: Država izdvojila osam miliona evra za FAP iz Priboja, gradi se nova peskara (foto)

Blic pre 10 sati
Nekadašnji gigant se vraća na velika vrata: Država izdvojila osam miliona evra za FAP iz Priboja, gradi se nova peskara (foto)…

Država Srbija izdvojila je 8 miliona evra za razvoj Fabrike automobila Priboj, čime je pokrenut novi investicioni ciklus u ovom industrijskom sistemu. U toku su intenzivni radovi na izgradnji nove peskare, a paralelno se priprema zemljište na lokaciji gde bi trebalo da dođe strani investitor.

U sedištu FAP-a održan je sastanak direktora fabrike Dejana Golubovića i predsednika opštine Priboj Lazara Rvovića, na kojem su predstavljeni tekući projekti i planovi razvoja. Direktor FAP-a istakao je da je podrška države ključna za nastavak modernizacije. - Ovo je važan trenutak za FAP. Gradnja nove peskare i novih pogona, nabavka moderne opreme i ulaganja u infrastrukturu jasno pokazuju da fabrika ide napred. U saradnji sa državom i lokalnom samoupravom
