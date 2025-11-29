(Video) Auto zgužvan kao limenka: Jeziva nesreća na auto-putu kod Mladenovca, vozilo uništeno do neprepoznatljivosti, policija na terenu: Stvaraju se zastoji

Blic pre 58 minuta
(Video) Auto zgužvan kao limenka: Jeziva nesreća na auto-putu kod Mladenovca, vozilo uništeno do neprepoznatljivosti, policija…
Na ovoj deonici se stvaraju manje gužve Nije poznato da li je još neko vozilo učestvovalo u nesreći Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na auto-putu kod Mladenovca u smeru ka Nišu. Kako se vidi na snimku, automobil koji je učestvovao u nesreći potpuno je uništen. do neprepoznatljivosti. Vozilo je zgužvano kao limenka. Stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je do nesreće došlo. Na ovoj deonici se stvaraju gužve. Policija je na licu mesta i u toku je
