Novi Beograd Aleksandra Šapića u finalu vaterpolo Kupa Srbije

Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u finale Kupa Srbije u Futogu.

Oni su u polufinalu pobedili ekipu Radničkog rezultatom 10:9. U pravom vaterpolo klasiku videli smo odličnu utakmicu obe ekipe. Novi Beograd na čijoj klupi se u ulozi pomoćnog trenera nalazio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić bio je u rezultatskoj prednosti, ali su se izabranici trenera Uroša Stevanovića vratili u meč i izjednačili. Ipak, pobedonosni gol je postigao Miloš Ćuk u situaciji sa igračem više, a u polednjem napadu ekipa iz Kragujevca nije uspela da