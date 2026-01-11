Srbin nije mogao ništa da pogodi! Majami doživeo debakl, loša partija Nikole Jovića! (video)

Kurir pre 1 sat
Srbin nije mogao ništa da pogodi! Majami doživeo debakl, loša partija Nikole Jovića! (video)

Težak poraz doživeli su košarkaši Majamija prethodne noći.

Indijana, koja je u dosadašnjem toku sezone zabeležila svega sedam pobeda, deklasirala je ekipu sa Floride rezultatom 123:99. Izabranici trenera Erika Spolstre imali su katastrofalno šutersko veče, ubacili su samo četiri trojke iz 30 pokušaja. Šut nije služio ni našeg Nikolu Jovića, koji je za 17 minuta igre zabeležio samo četiri poena. Šutirao je 1/4 za dva, 0/2 za tri i 2/2 slobodna bacanja. Uz to imao je jedan skok i jednu izgubljenu loptu. Najzaslužniji za
