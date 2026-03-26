Nikola Jokić emotivan kao nikad dosad: "Plakao sam u avionu..." VIDEO

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, odigrao je utakmicu za istoriju, a potom je na konfrenciji za medije bio neočekivano emotivan.

Jokić je prvo otkrio da je u istorijskoj utakmici velikog udela imala i sjajna partija Džamala Mareja: "Kada Džamal igra takvu utakmicu, samo pokušavam da mu napravim prostor da se otvori... Znam da će uzimati šuteve i pogađati. A onda, kada počnu da ga udvajaju, na mene je red da uključim sve ostale ili da poentiram." Na pitanje koliko mu je važno da igra lepu košarku, rekao je: "Pa, ne znam, da li je lepa? Mislim da je lepa kada dodajemo loptu, kada dolazimo do