Svetsko prvenstvo: Pobeda rukometašica Srbije protiv Islanda nakon mnogo muke

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Islanda rezultatom 27:26 (19:13) u drugom kolu grupe C na Svetskom prvenstvu.

Izabranice Hose Ignasija Pradesa su dobro započele meč i bile u konstantnom vođstvu. Prednost su uvećavale kako je utakmica prolazila, a na poluvrmeneu su imale lepu rezultatsku zalihu – 19:13. Polovinom drugog poluvremena su održavale prednost sa poluvremena – 23:17, a onda je usledila serija Islanđanki. „Orlice“ su imale veliki pad u igri, pre svega u napadu i skoro 10 minuta nisu postigle gol. To su iskoristile protivnice da u 55. minutu priđu na samo gol
