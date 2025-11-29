(VIDEO) Navijači Partizana ispred Arene skandiraju Željku Obradoviću i vređali Vučića i Mijailovića

Danas pre 58 minuta  |  V. R.
(VIDEO) Navijači Partizana ispred Arene skandiraju Željku Obradoviću i vređali Vučića i Mijailovića

Košarkaši Partizana od 17 časova bi trebalo da odrade prvi trening nakon ostavke Željka Obradovića.

Na treningu su prema pisanju Sportkluba dvojica pomoćnih trenera iz Obradovićevog stručnog štaba. To su Mirko Ocokoljić, koji je letos stigao kao zamena za Bogdana Karaičića, i Aleksandar Matović, koji je u klubu od 2017. godine. Treningu, takođe prisustvuje i kondicioni trener Predrag „Bata“ Zimonjić. Navijači Partizana su se ovom prilikom okupili ispred “Beogradske Arene“ i skandiraju „Obradović Željko!“ Oni su takođe vređali i predsednika Partizana Ostoju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kraj ere Željka Obradovića u Partizanu: Klub saopštio da je rekao "Ne", kapiten Marinković stao pred navijače

Kraj ere Željka Obradovića u Partizanu: Klub saopštio da je rekao "Ne", kapiten Marinković stao pred navijače

Mondo pre 58 minuta
UŽIVO: Bes partizanovaca se prelio na stadion, društvene mreže…

UŽIVO: Bes partizanovaca se prelio na stadion, društvene mreže…

Sport klub pre 58 minuta
Haos u Partizanu, odlazak Željka Obradovića - šta dalje? Stranci "zbunjeni", odlazak igrača, navijači prete...

Haos u Partizanu, odlazak Željka Obradovića - šta dalje? Stranci "zbunjeni", odlazak igrača, navijači prete...

Telegraf pre 58 minuta
Na treningu Partizana dvojica pomoćnih trenera

Na treningu Partizana dvojica pomoćnih trenera

Sport klub pre 2 sata
Haos ispred Arene: Prekinut trening košarkaša Partizana, navijači probili kordon, razbijeno i staklo

Haos ispred Arene: Prekinut trening košarkaša Partizana, navijači probili kordon, razbijeno i staklo

Nova pre 1 sat
Tenzije ispred Arene - navijači Partizana napravili haos i poslali jasne poruke VIDEO

Tenzije ispred Arene - navijači Partizana napravili haos i poslali jasne poruke VIDEO

B92 pre 2 sata
Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan

Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska Arena

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

Danas pre 29 minuta
(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

Danas pre 2 sata
Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Naslovi.ai pre 33 minuta
Vanja Marinković posle nereda: Znate na čijoj smo strani!

Vanja Marinković posle nereda: Znate na čijoj smo strani!

Sport klub pre 34 minuta