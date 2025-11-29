(VIDEO) Navijači Partizana ispred Arene skandiraju Željku Obradoviću i vređali Vučića i Mijailovića

Košarkaši Partizana od 17 časova bi trebalo da odrade prvi trening nakon ostavke Željka Obradovića.

Na treningu su prema pisanju Sportkluba dvojica pomoćnih trenera iz Obradovićevog stručnog štaba. To su Mirko Ocokoljić, koji je letos stigao kao zamena za Bogdana Karaičića, i Aleksandar Matović, koji je u klubu od 2017. godine. Treningu, takođe prisustvuje i kondicioni trener Predrag „Bata“ Zimonjić. Navijači Partizana su se ovom prilikom okupili ispred “Beogradske Arene“ i skandiraju „Obradović Željko!“ Oni su takođe vređali i predsednika Partizana Ostoju